Nintendo Switch : excellente fin d'année pour la console, les prévisions de vente encore relevées

L'arrivée des consoles de salon de nouvelle génération PS5 et Xbox Series X et S n'ont pas freiné l'engouement pour la console portable Nintendo Switch qui se révèle à la hauteur de la génération précédente et profite de la pandémie et de ses confinements pour maintenir des ventes exceptionnelles.

Sur le dernier trimestre 2020, la Swicth s'est écoulée à 11,57 millions d'exemplaires, ce qui la mène près d'un volume de 80 millions d'unités vendues depuis son lancement en 2017.

Elle a déjà battu le volume de 76 millions d'unités de la génération précédente, la Nintendo 3DS, qui n'est plus produite et ne s'écoule plus désormais qu'à quelques centaines de milliers d'exemplaires par trimestre.

Le succès de la console est aussi porté par les très fortes ventes de certains titres phare.

76 millions de jeux ont été écoulés durant le dernier trimestre 2020 et des titres comme Mario Kart 8 Deluxe ou Animal Crossing : New Horizons ont dépassé chacun les 30 millions de vente tandis que The Legend of Zelda : Breath of the Wild et Pokemon Sword / Shield ont dépassé le seuil des 20 millions de copies.

Les problèmes de fiabilité des manettes Joy-Con ne freinent pas l'ardeur des consommateurs, au point que Nintendo revoit de nouveau à la hausse ses prévisions de vente de la Switch sur l'ensemble de l'exercice fiscal en cours qui se terminera fin mars.

Le groupe nippon tablait initialement sur 19 millions de consoles écoulées avant de remonter cette estimation à 24 millions. Désormais, il espère atteindre un volume de 25,6 millions de consoles Switch écoulées, avec de nouveau des titres très attendus à court terme.