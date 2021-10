Nintendo Switch Online + Expansion Pack : un prix qui soulève les critiques

Il aura fallu attendre quelques jours pour découvrir la date de lancement et le prix des Expansion Pack N64 et Megadrive pour Switch Online, et il y a finalement de quoi grincer des dents.

Fin septembre, Nintendo profitait d'un événement pour annoncer l'arrivée des packs additionnels N64 et Megadrive au sein de son service Switch Online, mais ne communiquait pas sur les prix ni dates de disponibilité.

Rappelons avant toute chose que l'offre Switch Online est actuellement proposée à 3,99€ par mois, 7,99€ par trimestre ou 19,99€ par an. L'offre famille qui intègre 8 comptes est également proposée à 34,99€ par an.

Nintendo vient d'annoncer une nouvelle offre baptisée Nintendo Switch Online + Expansion Pack qui permettra de profiter du service habituel et des packs additionnels N64, Megadrive et prochainement Gameboy ... Des packs additionnels orientés vers l'émulation et les jeux rétro.

On connait désormais le prix de cette offre qui sera donc proposée à 39,99€ à l'année en formule individuelle et 69,99€ par an en forfait familial. Nintendo double ainsi la facture, et annonce un lancement au 26 octobre prochain.

La marque fait payer le prix fort pour quelques jeux N64 et pas certain que la nostalgie des joueurs suffise à faire avaler la pilule...

Pour l'instant, aucune offre séparée n'est annoncée, ce qui implique qu'il faudrait obligatoirement souscrire à la nouvelle offre pour en profiter, quitte à perdre son abonnement en cours.