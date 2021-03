Nouvelle Switch Pro : des jeux exclusifs à la console ?

Malgré les démentis, l'idée d'une nouvelle version de la console Switch, que certains dénomment déjà Switch Pro, est en train de s'ancrer et gagne du crédit avec les révélations d'un article de Bloomberg.

On y évoque une console dotée d'un affichage 7 pouces OLED fourni par Samsung, au lieu des écrans LCD plus petits des Switch actuelles, et d'une résolution 720p maintenue avec possibilité de passer en 4K une fois la console reliée à un écran supportant cette définition.

A cette bribe d'information vient s'en greffer une autre qui affirme que la nouvelle Switch aura droit à des jeux exclusifs non proposés sur les versions antérieures de la console.

L'information vient de l'observateur du marché NateDrake qui affirme que des titres dédiés en provenance d'éditeurs tiers sont en préparation. Il indique ne pas savoir combien de titres seront ainsi réservés à la Switch Pro mais il assure qu'il en existe au moins un.

Depuis, les spéculations vont bon train pour tenter de deviner quel serait ce titre mystère, de Red Dead Redemption 2 à GTA V Remaster en passant par Final Fantasy VII Remake.