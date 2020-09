Nintendo augmente encore la production de la console Switch et prépare une version 4K

Nintendo n'en finit plus d'augmenter ses commandes de production pour la console Switch dont les ventes ont été portées par la crise du coronavirus et le succès de certaines franchises.

Ce n'est pas un secret : la crise sanitaire du coronavirus et le confinement imposé ont dopé le secteur des jeux vidéo et les ventes des consoles de jeu. Le groupe Nintendo a profité de cette tendance et a connu des ventes très soutenues pour sa console Switch, au point de connaître des ruptures d'approvisionnement.

Et malgré l'arrivée imminente de consoles next gen concurrentes, la firme nipponne augmente encore ses commandes de production. Pour l'année fiscale en cours, elle prévoit désormais de faire produire 30 millions de Switch après avoir déjà procédé à plusieurs ajustements et alors que l'objectif officiel reste de 19 millions d'unités, indique Bloomberg.

Le passage à 25 millions d'unités programmé en août n'a pas suffi à répondre à une demande forte depuis plusieurs trimestres, mais les assembleurs tournent déjà à plein régime et il va devenir difficile d'aller encore au-delà.

Le début d'année avait été un peu compliqué en raison de la mise à l'arrêt des chaînes de production en Chine mais Nintendo a depuis rattrapé le retard et l'insolent succès de franchises comme Animal Crossing, avec des ventes toujours soutenues six mois après le lancement du dernier titres, a contribué à maintenir la demande pour la console.

Il y a par ailleurs la rumeur de la sortie d'une évolution de la Switch en 2021 qui permettrait de jouer en 4K, alimentée par la demande de Nintendo aux développeurs de préparer des titres compatibles 4K.