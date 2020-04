Nintendo Switch : la rupture de stock aggravée par des bots acheteurs

Depuis le confinement, la Switch de Nintendo est un objet qu'il est difficile de trouver à des prix prohibitifs. La situation est la suivante : les congés en Chine conjugués avec la période de confinement ont entrainé des ralentissements dans la production de la machine que Nintendo n'arrive pas à rattraper pour l'instant.

Les problèmes se sont aggravés avec l'étendue de l'épidémie de Coronavirus qui a paralysé plusieurs pays et handicape les transports de marchandises... La Switch est rapidement devenue un objet rare, mais un autre phénomène a largement participé à la situation.

En effet, certains revendeurs ont mis en place un système assez pervers : des bots spécialisés dans l'achat de produits ciblés, qui s'accaparent automatiquement des stocks de produits sensibles pour faire gonfler les prix. L'objectif du revendeur est simple : organiser une pénurie chez la concurrence en profitant des meilleurs prix pour lui permettre de gonfler les siens.

Selon une enquête de Motherboard, la Switch aurait ainsi souffert d'achats massifs de stocks par des bots sur les catalogues de grosses enseignes comme Walmart, GameStop, Bet Buy... Un bot en particulier semble avoir été particulièrement mis à contribution : Bird Bot.

Ces bots surveillent les sites des grandes chaines à l'affût de certains produits, puis des achats de 500 pièces sont réalisés en quelques secondes. Les stocks en question sont ensuite proposés à la revente à d'autres revendeurs.

Ce type de pratique est régulière, et s'adapte à tous les produits les plus populaires. Avec l'annonce des retards pris par plusieurs industriels suite à l'épidémie, on devrait voir ces bots de nouveau intervenir pour cibler les stocks d'iPhone, Xbox Series X, PS5 et autres appareils dans les mois qui vienennt.