Nintendo Switch : 3,3 millions de consoles écoulées en France, 30% de femmes utilisatrices

Le groupe nippon a réalisé un joli score avec sa console Switch en France en écoulant 1,25 million d'unités en 2019, soit mieux que les 1,1 million de 2018 et malgré une "année compliquée pour le marché du jeu vidéo", selon les termes de Philippe Lavoué, directeur de Nintendo France, marqué par un tassement - sinon une baisse - des ventes de jeux vidéo.

S'il ne précise pas les chiffres de ventes de la Switch Lite, celle-ci a trouvé son public, en partie grâce à Pokemon Epée et Bouclier, même si la Switch reste maîtresse du jeu.

Nintendo se félicite d'être parvenu à intéresser un public plus large que les accros de la marque, ce qui n'avait pas fonctionné avec la Wii U et compte 30% de femmes dans l'ensemble des utilisateurs de la console, constitués avant tout de jeunes adultes et de familles avec enfants, rapporte Le Figaro.

Selon le groupe, "un jeu vidéo sur deux acheté en France au format physique est un jeu Nintendo". Outre les grandes franchises qui marchent toujours très bien, Nintendo note le succès du titre sportif Ring Fit Aventure, commercialisé aussi chez Decathlon.