No Man's Sky va débarquer sur la console Switch

C'est l'une des annonces de l'événement Nintendo Direct. Le titre No Man's Sky et son univers procédural vont faire leur entrée sur la console Switch.

Avec son jeu No Man's Sky, l'éditeur Hello Games entendait proposer à son lancement un univers procédural complet à explorer quasiment sans fin et des mondes à découvrir autant pour le plaisir que pour la poursuite de l'arc narratif.

Les débuts ont été chaotiques, la promesse étant loin de la réalité, mais l'éditeur a beaucoup amélioré son titre ces dernières années à coups de mises à jour massives apportant de la diversité et de nouvelles possibilités de jeu, ainsi que du multijoueur tout en améliorant au fil du temps la qualité graphique.

Désormais, No Man's Sky va pouvoir exposer ses mondes sur la console Switch puisque le jeu y sera bientôt proposé d'ici l'été. C'est l'une des grandes annonces de l'événement Nintendo Direct du 9 février.

Le titre proposera toutes les mises à jour accumulées depuis cinq ans et Hello Games planche sur l'ergonomie et l'interface pour l'adapter à la console portable et fournir une bonne expérience de jeu.

Il sera intéressant de voir jusqu'à quel point la qualité ludique d'un univers procédural pourra être portée sur la Switch par rapport aux versions PC et consoles de salon.