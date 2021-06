Prisms : No Man's Sky s'offre une nouvelle mise à jour graphique

Presque années après sa sortie initiale, No Man's Sky profite d'une mise à jour majeure baptisée Prisms.

C'est en été 2016 qu'est sorti No Man's Sky avec une déception énorme à la clé : le jeu était très éloigné de ce qui avait été présenté dans diverses démos jusqu'ici et souffrait de bugs et de limites techniques et de contenu.

Mais au fil des années, Hello Games a révisé sa copie et s'il a fallu 2 ans pour que le titre commence à ressembler à ce qu'il aurait dû être dès sa sortie, aujourd'hui le titre dépasse toutes les promesses des développeurs et attentes des joueurs.

La mise à jour Prisms va encore plus loin en offrant des améliorations graphiques notables au jeu. Tout a été retravaillé pour être plus joli à l'écran avec divers effets de lumière volumétrique, de reflets, d'ombrages... Les planètes semblent ainsi plus réelles.

On note également qu'il est désormais possible de chevaucher certaines espèces extraterrestres pour se déplacer sur les planètes visitées. Hello Games insiste également sur la partie audio du jeu qui a subi de profondes améliorations.