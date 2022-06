No Man's Sky : la version Nintendo Switch se rapproche !

Le studio Hello Games donne des nouvelles de No Man's Sky sur la console Switch et donne une date ferme pour son lancement.

Avec le jeu No Man's Sky, l'exploration spatiale se joue avec un grand E grâce à son vaste univers procédural dans lequel on pourra tout autant suivre le fil principal de l'histoire ou explorer librement des mondes et se promener en galaxie en galaxie.

Après un démarrage difficile et critiqué du fait d'un rendu assez différent des promesses, son créateur Hello Games n'a cessé de bonifier son jeu par de grosses mises à jour et enrichi les possibilités de jeu.

Déjà présent sur beaucoup de plates-formes PC et consoles, il sera également proposé sur la console Nintendo Switch.

En début d'année, l'éditeur avait annoncé une sortie pour l'été mais il donne désormais une date définitive et un peu plus éloignée : le 7 octobre 2022, en version numérique et boîte.

Un vrai défi de portage

Il sera intéressant de voir comment No Man's Sky sera adapté à la puissance plus modeste et la portabilité de la Switch par rapport à d'autres systèmes plus performants.

Parvenir à générer un monde procédural sur ce type de matériel tout en conservant une bonne expérience de jeu a constitué un véritable défi et un casse-tête technique mais Hello Games et indique avoir réussi à surmonter les obstacles.

Le jour de la sortie de No Man's Sky sur Switch, une version physique pour PS5 sera également commercialisée, en attendant de voir débarquer un portage en réalité virtuelle pour le casque PS VR 2.