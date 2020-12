Nokia 5.4 : le smartphone de milieu de gamme avec 4 capteurs photo et deux jours d'autonomie

Le fabricant HMD Global étoffe son offre en milieu de gamme avec le lancement du Nokia 5.4 positionné en milieu de gamme et promettant de la polyvalence tout en voulant offrir une belle expérience photo et une autonomie confortable.

Doté d'un affichage 6,39 pouces LCD mais seulement en résolution HD+ et avec ratio 19,5:9 et d'un poinçon pour le capteur photo avant de 16 megapixels, le nouveau smartphone propose un SoC Snapdragon 662 avec 4 ou 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage, extensible par port microSD (jusqu'à 512 Go).

Le tout est alimenté par une batterie de 4000 mAh qui fournira deux jours d'autonomie avec charge 10W. Le Nokia 5.4 propose un gros bloc photo au dos avec pas moins de quatre capteurs photo.

On y trouve un capteur principal de 48 megapixels, un ultra grand angle 5 megapixels, un capteur macro 2 megapixels et un second capteur 2 megapixels pour capturer les données de profondeur.

Un mode Cinéma permettra une capture vidéo en 24 images par seconde et en 21:9 tandis que les sessions sportives pourront être prises en 60 fps. Sous le bloc photo se trouvera le lecteur d'empreintes.

Le Nokia 5.4, qui reste en 4G, est lancé sous Android 10 et aura droit à une mise à jour vers Android 11. Compatible WiFi b/g/n et Bluetooth 4.2, il propose aussi le sans contact NFC et une prise jack 3,5 mm.

La version 4 / 64 Go sera commercialisée à 219,90 € tandis que la version 6 / 128 Go atteindra 249,90 €, pour une disponibilité à partir de janvier 2021.