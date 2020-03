Nokia 8.3 5G : le premier smartphone 5G de la marque se dévoile

Le fabricant HMD Global était pressenti pour lancer son premier smartphone 5G durant le salon MWC 2020 de Barcelone mais, le coronavirus en ayant décidé autrement, c'est à l'occasion d'un événement en ligne que le groupe dévoile son Nokia 8.3 5G.

Et plutôt que de lancer un modèle premium se rapprochant ou dépassant les 1000 €, la marque préfère miser sur une plus grande accessibilité avec l'intégration du SoC Snapdragon 765G et un positionnement en grand milieu de gamme.

Le smartphone propose un affichage 6,81 pouces FHD+ LCD PureDisplay avec un trou pour loger le capteur photo avant 24 megapixels avec traitement Zeiss et sera proposé en deux configurations mémoire : 6 Go RAM / 64 Go stockage ou 8 Go RAM / 128 Go stockage, avec possibilité d'extension par carte microSD. Un lecteur d'empreintes est situé sur le côté, au niveau du bouton d'alimentation.

A l'arrière, le Nokia 8.3 5G loge pas moins e quatre capteurs photo dans un cercle centré dépassant de la coque et utilisant un module principal de 64 megapixels f/1,89 et avec optique Zeiss.

On trouvera aussi un ultra grand angle 12 megapixels de 120 degrés, un capteur 2 megapixels pour de la macro à 3,6 cm et un autre capteur 2 megapixels pour la capture de données de profondeur.

Cet ensemble permettra de réaliser de l'enregistrement vidéo 4K et avec la possibilité d'un format cinéma 21:9 avec ajout d'effets cinématiques et possibilité de les transférer rapidement en 5G.

Les capteurs du Nokia 8.3 5G sont également adaptés à la photo en basse luminosité et peuvent capturer de la vidéo en 60 fps pour un mode action cam. La batterie offre une capacité de 4500 mAh ave charge rapide 18W et le smartphone sera proposé en single SIM ou dual SIM.

Le Nokia 8.3 5G est proposé avec Android 10 et pourra être mis à jour vers Android 11, selon la philosophie de HMD Global d'être parmi les premiers à fournir des mises à jour.

Le Nokia 8.3 5G sera disponible cet été en coloris Nuit polaire en deux versions :