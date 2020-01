Nokia 8.2 5G : un premier smartphone sous Snapdragon 765 au salon MWC 2020 ?

Ne s'étant pas engagé sur la première générations de smartphones 5G en 2019, le fabricant HMD Global devrait profiter de l'exposition médiatique du salon MWC 2020 de Barcelone pour dévoiler ses premiers modèles compatibles qui seront lancés plus tard dans l'année.

Parmi ceux-ci, il est question d'un Nokia 8.2 5G qui serait proposé à un tarif assez attractif et en tous les cas moins onéreux que les modèles haut et très haut de gamme lancés l'an dernier.

Nokia 7.2 (pour illustration)

La configuration s'appuierait sur un SoC Snapdragon 765 avec modem 5G intégré associé à 6 à 8 Go de RAM et 128 à 256 Go de stockage.

Les capteurs photo seraient similaires à ceux du Nokia 7.2, à savoir un double module 48 + 8 megapixels et un capteur 3D ToF, tandis que le capteur photo avant grimperait à 32 megapixels, soit dans une encoche soit sous forme de caméra popup.

Citons encore une batterie de 3500 mAh, un lecteur d'empreintes logé sur la tranche (qui signe peut-être la présence d'un affichage LCD) et la présence d'une prise jack 3,5 mm.

Avec cette fiche technique, le Nokia 8.2 pourrait être proposé à partir de 459 €, ce qui constituerait déjà une alternative aux modèles premium vendus plus du double.

Difficile de savoir s'il s'agit d'une information authentique ou du recyclage d'une rumeur datant de fin 2019 sur un Nokia 8.2 compatible 5G.