Nokia va développer un réseau 4G sur la Lune pour la NASA

Pour préparer la colonisation humaine de la Lune, la NASA a annoncé le financement d'une série de projets pour mettre en place les structures et technologies qui permettront une installation durable.

Dans ce cadre, 14,1 millions de dollars ont été attribués à la branche américaine de l'équipementier Nokia pour développer un réseau de communication 4G sur la Lune.

Le projet de module lunaire de 2018 entre Nokia et Vodafone

Nokia avait déjà annoncé un projet commun avec Vodafone pour développer un module lunaire intégrant un système de communication présenté en 2018 sur le salon MWC 2018 de Barcelone.

Ce projet n'a pas eu de suites concrètes mais il a tout de même posé des bases qui permettent à Nokia de récupérer ce contrat. Le système demandé par la NASA devra offrir une bonne portée et permettre la communication entre astronautes entre les différents modules d'habitation et les rovers, ainsi que les fusées qui achemineront matériel et équipage.

Nokia devra étudier dans quelle mesure les technologies réseau terrestres peuvent être adaptées à l'environnement lunaire. Il s'agit essentiellement d'études de faisabilité dans un premier temps, la NASA décidant ensuite en fonction des résultats de les intégrer ou non à la mission Artemis de colonisation lunaire.