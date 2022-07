Nokia T10 : la tablette compacte pas chère par HMD Global

Après le modèle T20 de 10,1 pouces lancé en octobre dernier, HMD Global prolonge logiquement sa série de tablettes Android avec une T10 plus compacte.

Le marché des tablettes tactiles a connu un nouveau souffle avec la pandémie de coronavirus et les confinements. HMD Global a lancé fin 2021 une première tablette Nokia T20 de 10,1 pouces jouant sur les deux tableaux du divertissement et de la productivité tout en restant à tarif modéré.

La firme poursuit dans cette voie avec une nouvelle tablette Nokia T10 qui s'attaque cette fois au domaine des tablettes compactes. Avec son affichage 8 pouces LCD en résolution 1280 x 800 pixels et ses haut-parleurs stereo, elle veut aussi offrir une solution polyvalente.

Le choix d'un SoC T606 d'Unisoc, avec des configurations mémoire 3 / 32 Go ou 4 / 64 Go, n'en fera pas un cheval de guerre mais elle répondra présent pour les tâches du quotidien (web, messagerie, réseaux sociaux, lecture...) et du jeu occasionnel.

La tablette du quotidien

La tablette Nokia T10 dispose d'un port pour carte mémoire microSD et supportera le WiFi 5 et le Bluetooth 5.0.

Les capteurs photo sont également minimalistes avec un module 8 megapixels à l'arrière et un capteur 2 megapixels à l'avant, avec déverrouillage par Face Unlock.

La batterie de 5250 mAh offrira une charge limitée à 10W. La tablette est tout de même proposée avec Andoid 12 et est certifiée AES (Android Enterprise Recommended) et, point non négligeable, elle sera éligible à trois ans de mises à jour de sécurité.

La tablette Nokia T10 sera proposée en version WiFi seul ou WiFi + modem 4G LTE à un tarif démarrant à 159 dollars.