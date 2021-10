Nokia T20 : HMD Global croit en la tablette Android

En reprenant la marque Nokia, HMD Global a initialement concentré ses efforts sur les smartphones, entre nouveauté désormais sous Android et retour de légendes de la marque finnoise remises au goût du jour.

Etendant son spectre, c'est maintenant vers les tablettes tactiles qu'elle se tourne avec la nouvelle tablette Nokia T20 proposée elle aussi avec Android. On a affaire ici à un produit polyvalent doté d'un affichage LCD 10,4 pouces 1200 x 2000 pixels avec capteur photo avant pour la visioconférence logé en mode paysage.

HMD Global a fait le choix d'un SoC Unisoc Tiger T610 (octocore 2 A75 + 6 A55) avec 4 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage (extensible par carte mémoire microSD).

La tablette propose également à l'arrière un capteur photo 8 megapixels. A bord, on trouvera une batterie de 8200 mAh promettant jusqu'à 15 heures d'autonomie en consultation Web ou 10 heures en visionnage vidéo, avec une charge offrant une puissance de 15W, le tout dans un châssis métal certifié IP52.

Comme pour ses smartphones, HMD Global fait le choix pour la tablette Nokia T20 d'un Android 11 pur qui offrira une expérience utilisateur sans concession mais dont il restera à voir comment seront gérées les applications initialement destinées aux smartphones.

Voulant surfer sur l'engouement pour les tablettes tactiles dans le cadre du télétravail, la tablette est certifiée AER (Android Enterprise Recommended) avec support de la solution HMD Enable Pro pour la gestion de flotte.

HMD Global annonce la disponibilité de la tablette Nokia T20 en France pour 239,90 € en version 4 Go / 64 Go et WiFi 5. Pour la variante avec modem 4G LTE, il faudra compter 259,90 €.