Nokia T10 : le prix dévoilé pour la France

En reprenant la marque Nokia, HMD Global s'est initialement concentré sur les smartphones. Fin 2021, du changement est intervenu avec le lancement d'une tablette tactile Nokia T20 de 10,4 pouces. Elle connaît une déclinaison dans un format plus compact avec la Nokia T10.

La tablette Nokia T10 a été introduite le 12 juillet dernier, mais son prix en euros demeurait un mystère. Il est désormais connu et annoncé pour le marché français à 179,99 €, et 189,99 € pour le modèle avec compatibilité 4G.

L'appareil affiche sur un écran LCD de 8 pouces avec une définition HD de 800 x 1280 pixels. Il dispose de haut-parleurs stéréo avec technologie OZO Playback, port USB Type-C (2.0), prise jack 3,5 mm et prend en charge la connectivité Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.0.

Les performances ne sont pas la cible

La tablette est équipée d'un SoC T606 d'Unisoc à 1,6 GHz (2 x ARM Cortex-A75, 6 x ARM Cortex-A55, Mali G75-MP1) associé à 3 Go de RAM et 32 Go de stockage, ou 4 Go de RAM et 64 Go de stockage pour le modèle avec modem 4G LTE. Un port pour carte mémoire microSD est présent (jusqu'à 512 Go).

La partie photo est minimaliste avec capteur de 2 mégapixels à l'avant et module de 8 mégapixels à l'arrière. D'un poids de 375 g et épaisse de 9 mm, la tablette embarque une batterie de 5250 mAh avec charge 10 W.

La tablette Nokia T10 fonctionne avec Android 12 et profitera de trois ans de mises à jour de sécurité. Elle est certifiée AES pour Android Enterprise Recommended.