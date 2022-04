NordVPN : 100 millions de dollars levés pour se renforcer dans le VPN payant

Qu'il s'agisse d'accéder à du contenu multimédia disponible seulement dans d'autres zones géographiques ou bien de créer un tunnel sécurisé pour accéder au réseau d'entreprise, les raisons d'utiliser un VPN (Virtual Private Network) sont multiples et son usage ne cesse de s'accroître.

Dans ce contexte de forte demande tant professionnelle que publique, NordVPN fait figure de licorne dans le petit monde du VPN payant et s'offre une première levée de fonds significative de 100 millions de dollars via différents fonds et investisseurs.

La firme lituanienne peut désormais revendiquer une valorisation de 1,6 milliard de dollars pour un marché de 15 millions d'utilisateurs utilisant ses différents produits (dont des gestionnaires de mots de passe ou du stockage en cloud).

La récente fusion avec Surfshark a évidemment donné du poids à la firme et de nouvelles capacités de croissance. Cette levée de fonds va alimenter sa mission première de protection des communications face à tout un ensemble d'acteurs désireux de récupérer ces données, qu'il s'agisse d'espionnage ou de pillage des données personnelles.

Démontrer son sérieux dans un domaine en évolution rapide

Le site TechCrunch note que NordVPN doit aussi faire oublier les soupçons de liens avec les autorités russes qui pouvaient conduire à bloquer l'accès à certains sites ou bien la fuite de données dans l'un de ses datacenters.

Le dirigeant et co-fondateur de NordVPN, Tom Okman, assure que tout ceci est de l'histoire ancienne et que la société a pris des mesures de protection renforcées, à commencer par une sortie des activités du marché russe.

NordVPN mise aussi sur le sérieux et la qualité de son offre pour se distinguer des VPN gratuits afin de capter plus de clients professionnels. La levée de fonds doit ainsi montrer la confiance des investisseurs dans la capacité de l'entreprise à fournir des solutions efficaces et pérennes, ce qui en retour lui apportera plus de visibilité auprès des entreprises.