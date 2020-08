Bon plan : le notebook KUU K2 à ... 257 € ! Mais aussi notre sélection

Le Notebook Kuu K2 fonctionne sous Windows 10 et exploite un SoC Intel Celeron 4115 avec 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage interne de type SSD. L'écran IPS est de 14,1 pouces avec une résolution de 1920 px x 1080 px, et niveau graphique on trouve un GPU Intel HD Graphics 600.

Siganlons que le système d'exploitation Windows 10 est directement activé en français et que le clavier est en qwerty, mais vous pourrez profiter de stickers qui sont fournis avec la commande. La batterie est de 5000 mAh permettant une confortable autonomie d'environ 5 heures en utilisation.

Le Notebook Kuu K2 est actuellement au prix réduit de 257 € chez Gearbest avec la livraison gratuite depuis l'Espagne en quelques jours.

