Nothing : un mystérieux produit annoncé le 23 mars pour un premier smartphone ?

La firme Nothing annonce une conférence de presse pour le 23 mars prochain. Y découvrira-t-on un premier smartphone ?

La marque Nothing pilotée par Carl Pei, co-fondateur de OnePlus, est arrivée sur le marché avec des écouteurs Nothing Ear(1) transparents mais reste ouverte à d'autres types de produits électroniques dont elle ambitionne de renouveler l'usage par le design et l'ergonomie.

Les allusions au développement d'un smartphone ont été nombreuses ces dernières semaines sur les réseaux sociaux, tandis qu'une photo volée montre Carl Pei faisant la démonstration d'un smartphone à Cristiano Amon, patron de Qualcomm, durant le salon MWC 2022 de Barcelone.

Rien ne dit encore que le prochain produit de la firme sera un smartphone. Toujours est-il que Nothing annonce la tenue d'un événement le 23 mars prochain sur le thème Nothing : The Truth.

La société indique qu'elle "communiquera notamment sur sa feuille de route 2022 ainsi que sur une nouvelle opportunité d'investissement pour les membres de sa communauté".

La première année d'existence était un échauffement, a indiqué Carl Pei, suggérant que des produits plus ambitieux que des écouteurs sans fil sont en préparation. Un premier smartphone Nothing pourrait donc entrer dans ce cadre prometteur.