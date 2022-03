Nothing prépare bien un smartphone et pourrait le lancer dès le mois de mars

Après avoir piloté la destinée de OnePlus et en avoir été le visage pendant plusieurs années, Carl Pei a fondé la société Nothing avec comme premier produit les écouteurs sans fil TWS Nothing Ear 1.

La philosophie de la firme reste très ouverte avec l'intention de concevoir des produits divers en phase avec leur temps...et cela pourrait aussi concerner un smartphone.

Depuis le mois de février, Carl Pei multiplie les indices en ce sens, mettant en avant ses bonnes relations avec Qualcomm autour de la plate-forme Snapdragon. Certes, cette dernière peut aussi concerner l'aspect audio (avec Snapdragon Sound et les technologies AptX) mais les appels du pied semblent clairement orientés vers les SoC pour smartphones.

Cette relation s'est encore manifestée durant le salon MWC 2022 de Barcelone, le patron de Nothing s'affichant avec les représentants de Qualcomm. Et une fenêtre de lancement commence à émerger : le mois de mars, selon un tweet diffusé par Nothing.

March is going to be fun. — Nothing (@nothing) February 28, 2022

Il n'est pas certain qu'il s'agisse d'un smartphone mais les références de Carl Pei, "Back to Android", "Snapdragon", etc vont tout de même dans ce sens. On ne sait encore rien d'un smartphone Nothing mais la firme avait déjà affiché son intérêt pour certaines ressources d'Essential Products, la firme fondée par Andy Rubin, père d'Android.

Hormis la présence potentielle d'Android 12 et d'un SoC Snapdragon, il reste à voir dans quelle catégorie jouera le premier smartphone de Nothing.