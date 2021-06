Nothing, fondée par l'ancien de OnePlus Carl Pei, dévoilera son premier produit en juillet

Tandis que OnePlus a plus que jamais associé son destin à celui d'Oppo, Carl Pei a décidé de créer sa propre entreprise et de se lancer dans une nouvelle aventure. La société Nothing est née il y a quelques mois avec la mission de proposer des gadgets high-tech alliant style et fonctionnalités avancées.

Après beaucoup de teasing et la récupération d'une partie des ressources de Essential Products, la société fondée par Andy Rubin, l'un des pères du système Android, la firme Nothing est désormais prête à dévoiler sa première création.

Un compteur est apparu sur le site officiel, pointant vers le 27 juillet. Cette date marquera la présentation de Nothing ear 1, des écouteurs sans fil TWS qui constitueront la première étape du périple de la jeune société.

Le secret autour du produit reste bien gardé mais le principe sera de proposer une ergonomie devant faire oublier la technologie pour privilégier la facilité d'utilisation et la qualité sonore.

Il reste que le marché des écouteurs sans fil TWS compte déjà de nombreux acteurs, présents sur tous les positionnements, et se démarquer, même en misant sur la qualité, ne sera pas une tâche aisée.