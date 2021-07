Nothing Ear 1 : des écouteurs à 99 € avec ANC et coque transparente

Dans un entretien accordé à TechCrunch, Carl Pei en dit un peu plus sur ce que prépare sa nouvelle entreprise et son premier produit, les Nothing Ear 1.

La société Nothing, fondée par Carl Pei, ancien de OnePlus, dévoilera ce mois-ci son tout premier produit, Nothing Ear 1, tourné vers l'audio. Hormis du teasing, peu de détails sont connus sur ce gadget qui veut apporter ergonomie, fonctionnalités avancées tout en restant à un tarif abordable.

Interviewé par TechCrunch, Carl Pei livre quelques informations sur son produit. Il confirme notamment la présence d'un mécanisme d'annulation du bruit ambiant (ANC) et, en continuant de s'appuyer sur les canaux de vente en ligne, les Nothing Ear 1 ne dépasseront pas 99 € / dollars, avec l'ambition de se confronter aux AirPods Pro, positionnés beaucoup plus haut, vers 250 dollars.

Les écouteurs TWS de Nothing se placeront sur un segment intermédiaire, sous les écouteurs premium à plus de 200 € et au-dessus des premiers prix entre 20 à 50 €. Il sera intéressant de voir jusqu'à quel point les Nothing Ear 1 pourront rivaliser avec des AirPods Pro.

Carl Pei indique déjà que l'ANC sera particulièrement efficace grâce à trois micros haute définition intégrés dans les oreillettes. En revanche, la propriété intellectuelle achetée à Essential Products ne sera pas présente dans ce premier produit.

Le dirigeant relève seulement que, avant de choisir Nothing comme nom de marque, sa société voulait utiliser la dénomination " Essential ", d'où l'achat du nom de marque mais pas spécialement des ressources.

Des écouteurs transparents

Carl Pei a de nouveau confirmé la philosophie de Nothing : pas forcément jouer la course aux fonctionnalités mais proposer plutôt une expérience qualitative, du design à la simplicité du fonctionnement.

Les écouteurs OnePlus Ear 1 seront donc proposés avec une coque transparente (ce choix a contribué à retarder le lancement du produit, explique Techcrunch) pour se différencier mais qui impose aussi d'organiser l'intérieur des oreillettes de façon à ce que l'ensemble soit harmonieux.

Après les Ear 1, deux autres produits sont en cours de développement au sein de Nothing mais leur nature reste encore secrète.