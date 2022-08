Nothing Phone (1) : pour Android 13, il faudra patienter

Le premier smartphone de la marque Nothing s'est fait remarquer par son Glyph lumineux et son interface épuré mais, pour passer à Android 13, il faudra patienter.

Le smartphone Nothing Phone (1) a fait ses premiers pas cet été et proposé un nouveau style grâce à son Glyph lumineux au dos qui ajoute des informations et des possibilités d'interaction en jouant sur ses effets de lumière.

En misant sur une configuration de milieu de gamme et en faisant le choix d'une interface épurée, le tout proposé à un tarif abordable, la jeune marque Nothing tente une entrée remarquée sur un marché difficile et un segment très fourni et concurrentiel.

Reprenant les ingrédients d'une communication très portée sur les réseaux sociaux, d'un effort sur les détails et de la constitution d'une communauté active et prompt à réagir, Carl Pei reprend une partie des ingrédients qui ont fait le succès de OnePlus.

Pas si vite

Mais justement, alors que la nouvelle évolution Android 13 commence à faire parler d'elle et s'apprête à débarquer, cette même base d'utilisateurs passionnés a fait entendre sa voix pour demander quand serait disponible la mise à jour du Nothing Phone (1) avec surcouche Nothing OS reposant sur Android 12.

Carl Pei a dû calmer un peu le jeu en rappelant qu''un produit est plus que la somme de ses caractéristiques, fonctionnalités et numéros de version", sous-entendant qu'il faudra sans doute patienter un peu.

Le site Android Authority a obtenu une réponse officielle de Nothing qui confirme le fait puisqu'il est mentionné que Android 13 pour le Phone (1) sera disponible durant le premier semestre 2023.

Il ne faudra donc pas compter sur une mise à jour rapide alors que la jeune entreprise a déjà proposé plusieurs correctifs pour peaufiner son premier smartphone.

Nothing n'ira donc pas jusqu'à jouer la course en tête et figurer parmi les premiers acteurs à proposer la mise à jour, ce qui aurait pu constituer un élément différenciant.