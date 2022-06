Nothing Phone (1) : quels tarifs pour le smartphone lumineux ?

Le smartphone Nothing Phone (1) sera présenté le 12 juillet et constituera le premier modèle de la jeune marque Nothing emmenée par Carl Pei, ex-dirigeant de OnePlus.

Le teasing bat son plein avec des révélations au fur et à mesure que l'on se rapproche de la date officielle. Pour le lancement, le fabricant instaure un système de réservations qui permettra de mieux gérer les stocks et la demande.

Les fuites ont déjà livré une partie des caractéristiques avec un affichage 6,55 pouces OLED et un rafraîchissement de 120 Hz ainsi qu'un SoC Snapdragon 778+ (le Snapdragon 7 Gen 1 ne serait plus d'actualité) et une configuration mémoire offrant 8 à 12 Go de RAM et 128 à 256 Go de stockage.

La partie photo se composera d'un d'un double capteur avec module principal de 50 megapixels et d'un capteur photo avant de 16 megapixels. Le Nothing Phone (1) héritera d'une batterie de 4500 mAh avec une charge rapide filaire qui atteindrait 45W et sans doute une charge sans fil de puissance inconnue.

Nothing OS, la clé de la réussite ?

L'intérêt du smartphone reposera aussi sur sa surcouche Nothing OS reposant sur Android 12 et dont Carl Pei a déjà vanté l'aspect épuré et fonctionnel. Le site Rootmygalaxy affirme avoir des informations concernant l'appareil, à commencer par l'absence de chargeur dans la boîte mais aussi la présence d'une charge sans fil inversée 5W pour recharger les écouteurs TWS Nothing Ear(1).

credit : MKBHD

Le smartphone mesurerait 7,55 mm d'épaisseur pour un poids généreux de 199 g. A quel prix sera-t-il proposé ? La même source évoque trois variantes selon la quantité de mémoire et qui s'établirait ainsi :

8 / 128 Go : 400 dollars

8 / 256 Go : 420 dollars

12 / 256 Go : 450 dollars

Si tout cela reste à confirmer, le statut de milieu de gamme semble établi et la stratégie tarifaire rappelle beaucoup celle de OnePlus. La commercialisation interviendrait fin juillet avec une diffusion progressive en fonction des précommandes.