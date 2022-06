Nothing Phone (1) : le dos lumineux aura de multiples usages

Le dos lumineux sera peut-être la partie la plus étonnante du futur Nothing Phone (1).

Le smartphone Nothing Phone (1) sera présenté le 12 juillet prochain et le desing a déjà été dévoilé en avance. Il confirme l'existence d'un dos offrant une certaine transparence (sans montrer les composants) et présente les symboles qui avaient été dévoilés lors de la présentation de Nothing OS.

Il apparaît que ces symboles entourant l'appareil photo, la charge sans fil et pointant vers le port USB-C pourront s'illuminer en différentes circonstances, constituant un grand système de notifications.

Le youtubeur Marques Brownlee a déjà le smartphone entre les mains et dévoile dans une vidéo certains aspects de ce système lumineux. Il s'illuminera donc bien pour signaler appels et notifications mais ce ne sera pas sa seule fonction.

Le marquage lumineux, qui peut s'illuminer sélectivement, pourra aussi servir de flash LED ou éclairer sa partie centrale lorsque la charge sans fil inversée est activée. La charge du smartphone pourra être indiquée par le sigle au bas de la coque, la ligne constituant alors une jauge de charge.

Une interface pour gérer l'illumination

L'éclairage au dos est constitué de 900 LED avec une finition donnant une lumière homogène et continue. Marques Brownlee montre également l'interface qui permettra de choisir différentes illuminations pouvant être utilisées pour identifier un correspondant, par exemple.

L'ensemble est orignal et permet certes d'attirer l'attention en apportant de la différenciation mais il pose la question de son utilité réelle au quotidien de par son côté pas forcément très discret.

Le Nothing Phone (1) confirme par ailleurs la présence d'un affichage plan à l'avant avec poinçon et de tranches droites rappelant forcément le nouveau design des iPhone.