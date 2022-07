Nothing Phone (1) : le smartphone au dos lumineux en quête d'harmonie

Le premier smartphone de la jeune marque Nothing est officiel et confirme ses caractéristiques de milieu de gamme pour trouver sa voie dans un marché complexe.

Après avoir lancé des écouteurs TWS Ear(1), la toute jeune entreprise Nothing devient fabricant de smartphones avec le modèle Nothing Phone (1) qui a fait l'objet d'un longue série de révélations d'informations sur ses caractéristiques, qu'il s'agisse de fuites ou d'éléments dévoilés officiellement petit à petit.

Pour cette première incursion sur un secteur très complexe mais que Carl Pei, son dirigeant, a pratiqué de longues années au sein de OnePlus, l'accent est mis sur le design plus que sur les caractéristiques, qu'il soit matériel ou logiciel avec la surcouche Nothing OS.

Le dos lumineux, avec son " Glyph " composé de LED servant à la fois aux notifications et appels que pour mettre en avant certaines fonctionnalités, maintient également la logique des écouteurs : une certaine transparence montrant non pas les composants mais créant un effet spécial et relativement original.

Les effets lumineux pourront ainsi signaler la charge de la batterie de 4500 mAh (avec charge 33W), l'utilisation de la charge sans fil intégrée ou bien servir de flash pour le capteur photo.

Une conception mûrement pensée

Le soin du design s'exprime aussi à l'avant avec un affichage aux bordures très fines grâce à l'utilisation d'une dalle AMOLED flexible qui a permis de faire disparaître le menton souvent présent sur les smartphones Android.

Les tranches sont très droites et font appel à de l'aluminium recyclé, apportant de la légèreté à défaut de la rigidité d'autres alliages métalliques. Cela donne une épaisseur de 8,3 mm pour un poids de 193,5 g.

A l'arrière, Nothing confirme le choix d'un double capteur avec un module Sony IMX766 de 50 megapixels comme capteur principal épaulé par une stabilisation optique et de l'intelligence artificielle, et un ultra grand angle.

A bord, on trouvera bien le SoC Snapdragon 778G+ qui positionne le smartphone comme un bon milieu de gamme en termes de performances qui fournira aussi une compatibilité 5G.

Nothing OS à bord

Ce qui veut faire la force du Nothing Phone (1), c'est aussi bien sûr sa surcouche Nothing OS reposant sur Android 12. Cette dernière veut proposer une interface pratique, dépourvue de bloatware et allant à l'essentiel, à l'image du design ponctué choisi pour la représenter.

Nothing propose tout de même quelques perles comme la possibilité de contrôler un véhicule Tesla (déverrouillage, réglage de la climatisation...) ou l'accès à des collections de NFT. Ce n'est que le début de collaborations avec des marques tierces, ce qui pourrait à terme servir de levier de différenciation.

Carl Pei le dit lui-même, il ne s'agit pas avec le Phone (1) de chercher à épater mais plutôt de proposer une expérience harmonieuse avec un design soigneusement pensé, dehors comme dedans.

Cela permet également de positionner le smartphone à un tarif accessible : 469 € pour la version 8 / 128 Go, 499 € pour le modèle 8 Go / 256 Go ou bien 549 € pour le 12 / 256 Go qui arrivera plus tard.

A bien des égards, le lancement du Nothing Phone (1) fait penser à celui du OnePlus 1 avec une même volonté de proposer quelque chose de différent, même si l'aspect flagship killer est gommé au profit d'une approche plus équilibrée.

On retrouve également le système de réservations qui ne permettra pas d'acheter directement le smartphone. Il faudra attendre son tour dans une liste d'attente. Les ventes débuteront le 21 juillet 2022 et s'écouleront au fil de la demande pour récompenser la communauté plus assidue avant de s'élargir au grand public.