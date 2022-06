Nothing Phone (1) : les prix européens sortent en avance

C'est du côté d'Amazon que se dévoilent des tarifs supposés pour le futur Nothing Phone (1) confirmant son statut de milieu de gamme.

Une première fuite avait déjà évoqué des tarifs positionnant le Nothing Phone (1) en milieu de gamme, conformément aux détails de sa fiche technique mais c'est maintenant via Amazon que se précisent les tarifs européens.

Si les prix globaux sont situés en 400 et 450 dollars (380 à 430 € environ) pour les versions indiennes, les modèles européens seront proposés à des coûts plus élevés en tenant compte de la logistique et des taxes.

Ceux-ci sont les suivants, en supposant qu'il ne s'agit pas uniquement de suppositions de la part d'Amazon :

8 / 128 Go : 469,99 €

8 / 256 Go : 499,99 €

12 / 256 Go : 549,99 €

Le milieu de gamme se confirme

Cette grille tarifaire reste cohérente avec un smartphone doté d'un affichage 6,55 pouces AMOLED FHD+ 120 Hz avec un SoC Snapdragon 778G+ même si la présence de deux capteurs photo seulement à l'arrière peut faire tiquer.

Nothing Phone en coloris noir

Le Nothing Phone (1) aura tout de même l'avantage de sa surcouche Nothing OS et d'un large dispositif de LED au dos qui complètera les fonctions du smartphone par des illuminations spécifiques.

Il reste donc à voir si ces prix seront bien ceux dévoilés le 12 juillet prochain, sachant que le smartphone ne sera disponible ensuite que via un système de réservations.