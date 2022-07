Nothing Phone (1) : le smartphone dévoile ses capacités en photographie

C'est demain que Nothing lancera son tout premier smartphone. La société créé par Carl Pei, l'ancien fondateur de OnePlus proposera un terminal assez original disposant d'un jeu de LED intriguant à son dos.

Orienté vers le milieu de gamme, le smartphone visera surtout les acheteurs à la recherche d'un terminal avant tout fonctionnel. Pas de débauche de puissance en interne, ni d'écran flexible, le Nothing Phone (1) misera sur l'essentiel et des finitions impeccables.

On pouvait donc normalement s'interroger sur les capacités photo de l'appareil : Nothing a fait le choix de rassurer en partageant quelques clichés réalisés avec le terminal.

La marque dévoile également la configuration des différents capteurs : un Sony IMX766 de 50 MP de 1/1,56" en capteur principal associé à une lentille f/,88. Ce dernier dispose d'une double stabilisation optique OIS et EIS et le traitement est confié à une IA dédiée.

Nothing a publié une série de 8 photos pour que chacun puisse estimer la qualité qui sera proposée et il faut avouer que le résultat est plutôt propre. On ne note aucun bruit dans les scènes sombres, le piqué est excellent et les détails ne se perdent pas. L'IA semble réaliser un travail assez fin et l'on évite ainsi de se retrouver avec une bouillie de pixels lorsque l'on zoome dans les clichés.

Rappelons que le Nothing Phone (1) sera lancé le 12 juillet, et que son prix devrait s'articuler autour des 500€.