Nothing Phone (1) : le premier smartphone de la marque avec Nothing OS se dévoile (un peu)

La firme Nothing confirme la préparation d'un premier smartphone mais aussi d'une interface Nothing OS posée sur Android.

Les nombreux indices laissés depuis des semaines par Carl Pei orientaient bien vers un appareil mobile. Lors d'une conférence de presse, le dirigeant de la jeune entreprise Nothing a confirmé le développement d'un premier smartphone qui sera dénommé Nothing Phone (1).

Après les écouteurs TWS Nothing Ear(1), Carl Pei, ex-CEO de OnePlus, revient donc rapidement à ses premières amours...mais garde encore le secret sur son design.

Le smartphone ne sera lancé que durant l'été 2022 et seul le nom de l'appareil, ainsi que la présence d'un SoC Snapdragon, a été confirmé durant la conférence. Un mystérieux schéma lié à son design constitue le seul élément auquel se raccrocher.

Carl Pei précise tout de même déjà que le smartphone aura droit à trois ans de mise à jour de l'OS et quatre ans de mise à jour de sécurité, signalant une volonté d'être présent durablement sur le marché et avec un produit qui ne se démodera pas au bout de six mois.

Nothing OS, nouvelle interface sur Android

Mais si le temps de la présentation du smartphone n'est pas encore arrivé, Carl Pei a évoqué un autre aspect qui lui tient à coeur : la surcouche Nothing OS qui sera posée sur Android.

Ayant beaucoup appris en développant au fil des ans la surcouche OxygenOS chez OnePlus, il annonce vouloir proposer une interface épurée et efficace, avec des éléments faisant la jonction entre monde réel et numérique mais sans excès d'effets d'animations et d'éléments inutilement perturbateurs.

Carl Pei a ainsi donné l'exemple de l'enregistreur vocal représenté visuellement comme un enregistreur à bande magnétique et qu'on peut faire dérouler comme on le ferait avec l'appareil physique.

Nothing OS aura également le souci d'assurer un fonctionnement immédiat avec les accessoires du fabricant mais aussi ceux d'autres marques, avec l'ambition de proposer un environnement ouvert.

La surcouche, tout juste esquissée lors de la présentation, fera la part belle à une esthétique particulière orientée tech avec des éléments immédiatement distinctifs et un design en pointillé déjà utilisé pour l'habillage de son site officiel.

Le patron de Nothing a indiqué que Nothing OS pourra être testé dès le mois d'avril sous forme de lanceur d'application à télécharger.

Le dernier point évoqué durant la conférence a porté sur l'envie de faire participer activement la communauté d'utilisateurs à la destinée de Nothing. Pas seulement en proposant des idées mais aussi en participant financièrement à l'entreprise.

Carl Pei entend ainsi lever 10 millions de dollars par ce biais, avec en contrepartie des événements spéciaux et des informations spécifiques pour les investisseurs...tout en rappelant les risques inhérents à ce type de transaction.