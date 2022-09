Le Nothing Phone (1) est un best seller dans un pays

Un premier indice que le smartphone Nothing Phone (1) de Nothing est parvenu à susciter l'intérêt dans un marché très courtisé.

Fondée par Carl Pei (cofondateur de OnePlus), la jeune entreprise britannique Nothing a su créer le buzz avant et pour l'annonce de son premier smartphone Nothing Phone (1) officiellement présenté en juillet dernier.

Le Nothing Phone (1) bénéficie d'une configuration solide - mais pas premium - avec écran OLED de 6,55 pouces et taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, processeur Snapdragon 778G+ co-conçu avec Qualcomm, double appareil photo de 50 mégapixels, batterie de 4500 mAh (charge 33 W).

C'est également une interface Glyph avec 900 LED sur l'appareil pour faire office de nouveau mode de communication (appels, notifications, état de charge et diverses fonctionnalités). Un dos lumineux avec en guise de la transparence, sans toutefois montrer les composants.

Le smartphone Android fonctionne avec Android 12 et une surcouche maison Nothing OS dont le propos est d'aller à l'essentiel sans l'encombrement de bloatware. Il est proposé à partir de 469 € dans une configuration avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Une certaine appétence en Inde

Près de deux mois après son introduction, le Nothing Phone (1) semble être parvenu à se faire remarquer sur le marché indien. En Inde, le smartphone a ainsi franchi la barre des 100 000 exemplaires vendus par l'entremise de Flipkart qui est un acteur local dans le domaine de l'e-commerce.

Vice-président et directeur général de Nothing India, Manu Sharma a indiqué à GSMArena que ce chiffre notable pour un tout nouvel acteur date de la fin du mois d'août, et en précisant que la marque a réussi à vendre plus de 100 000 unités du Nothing Phone (1) en seulement 20 jours sur Flipkart.

Le Nothing Phone (1) serait actuellement le smartphone le plus vendu sur Flipkart dans le segment des appareils à un prix de l'ordre de 30 000 roupies (près de 375 €). Par ailleurs, plus de 10 millions de personnes avaient choisi d'être informées par Flipkart du lancement du Nothing Phone (1). Il y a donc potentiellement de la marge.

Un Top 5 des fabricants en Inde sans Apple

Selon les chiffres de Counterpoint Research pour le deuxième trimestre 2022, le marché des smartphones en Inde place Xiaomi et Samsung à la première place (19 %) pour les livraisons d'appareils, devant Vivo (17 %), Realme (16 %) et Oppo (11 %).

Ce sont quelque 7 millions de smartphones pour Xiaomi et Samsung, et près de 4 millions pour Oppo. En soulignant que Apple ne figure pas dans le Top 5, mais suit de près Samsung en plaçant le curseur au niveau des appareils premium.

Difficile en tout cas avec les premiers chiffres pour les ventes du Nothing Phone (1) de faire des projections, ou d'extrapoler pour la situation au-delà de l'Inde.