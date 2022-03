Le nouveau PlayStation Plus de Sony est annoncé !

La rumeur du projet Spartacus se concrétise avec l'arrivée d'un nouveau PlayStation Plus qui combine PlayStation Plus et PlayStation Now.

Après les rumeurs autour du projet Spartacus et une réponse au Xbox Game Pass de Microsoft, Sony officialise l'arrivée en juin prochain... d'un nouveau PlayStation Plus. Il s'agira d'une sorte de fusion entre les deux abonnements actuels PlayStation Plus et PlayStation Now.

Le nouveau PlayStation Plus se déclinera en trois offres ou paliers d'abonnement : PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra et PlayStation Plus Premium.

" Ces nouvelles offres donnerons accès à de nombreux avantages supplémentaires, comme un catalogue de plus de 700 jeux issus de quasiment toutes les générations de PlayStation, la possibilité d'essayer certains jeux avant de les acheter ou encore l'accès au jeu en streaming depuis une PS4, une PS5 ou un PC ", écrit Sony.

PlayStation Plus Essential

Cette offre est la même que le PlayStation Plus actuel et avec un prix identique de 8,99 € par mois (24,99 € par trimestre ou 59,99 € par an). Elle comprend deux jeux téléchargeables chaque mois, l'accès multijoueur en ligne, des réductions exclusives et le stockage cloud pour les sauvegardes.

PlayStation Plus Extra

À 13,99 € par mois (39,99 € par trimestre ou 99,99 € par an), ce palier fournit les avantages du palier Essentiel et propose l'accès à un catalogue de 400 jeux PS4 et PS5, dont les meilleurs jeux du catalogue PlayStation Studios et de studios tiers. Les jeux peuvent être téléchargés pour un accès hors ligne.

PlayStation Plus Premium

Pour un prix de 16,99 € par mois (49,99 € par trimestre ou 119,99 € par an), l'offre Premium comprend tous les avantages Essential et Extra, avec 340 jeux supplémentaires dont des titres PS3 inclus en cloud gaming, ainsi que des classiques PlayStation, PS2 et PSP en streaming ou en téléchargement. Des versions d'essai à durée limitée de certains jeux sont aussi de la partie.

Avec le palier Premium où le cloud gaming fait son apparition, Sony souligne du jeu en streaming sur les consoles PS4 et PS5, ainsi que sur PC pour les jeux PlayStation, PS2, PSP et PS4. Toujours pas sur mobile… Il est en outre précisé que les abonnés PlayStation Now passeront automatiquement à PlayStation Plus Premium et ce sans surcoût.

Au moment de la sortie, Sony cite des exemples de jeux inclus dans les offres Extra et Premium comme Death Stranding, God of War, Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man : Miles Morales, Mortal Kombat 11 et Returnal. Par contre, il n'y aura pas avec les jeux PlayStation Studios d'exclusivités day one à la Xbox Game Pass.