Nouvelle console de Microsoft : il faudra finalement l'appeler tout simplement Xbox

La prochaine génération de consoles de jeux de Microsoft fait beaucoup parler depuis la présentation de son design et de son nom. Au point que Microsoft souhaite désormais préciser la chose...

La Xbox One avait déjà été l'objet de risée lors de l'annonce de son nom, les utilisateurs ayant rapidement opté pour le raccourci "Xbone", quitte à faire grincer des dents Microsoft... Et la Xbox One Series X fait tout autant parler pour son nom quelque peu complexe assorti des explications alambiquées de Phil Spencer concernant ce choix.

Microsoft change donc son fusil d'épaule et vient corriger le tir en précisant que la prochaine console s'appellera donc finalement tout simplement Xbox et que le "Series X" fait uniquement référence au modèle :

"Le nom que nous utiliserons pour notre console nouvelle génération est simplement Xbox. Aux Games Awards, vous avez vu ce nom prendre forme via la Xbox Series X. Le nom Xbox Series X nous permettra de proposer d'autres consoles à l'avenir" précise ainsi un porte-parole de Microsoft.

Cela confirme qu'il s'agit bien là de la console haut de gamme et que cela laisse de la place pour une ou deux autres machines, dont une très accessible connue sous le nom de code Lockhart.