Quelles sont les possibilités des nouvelles technologies dans le sport ?

Le sport ne cesse d'évoluer au fil des années et les performances des sportifs sont de plus en plus spectaculaires, repoussant toujours plus loin les records enregistrés. Mais au quotidien, les nouvelles technologies peuvent-elles contribuer à accroître les performances ? Que nous réservent-elles sur les records sportifs ?

L'impact des nouvelles technologies sur la pratique sportive

Les nouvelles technologies ne cessent de se développer et sont de plus en plus présentes dans notre quotidien, que ce soit au travail, à la maison, ou encore dans nos pratiques sportives. Internet, objets connectés, réalité virtuelle... Toutes ces avancées donnent le jour à de nouvelles pratiques, toutes plus futuristes les unes que les autres.

Le digital lui-même a suffi à bouleverser le monde du sport. Il suffit d'observer l'explosion des paris hippiques en ligne ces dernières années. Les mises ne se font plus dans les hippodromes mais sur Internet, et les parieurs peuvent profiter de conseils de spécialistes afin de mettre plus de chances de leur côté, comme par exemple sur Turfoo.fr. Une avancée qui permet d'ailleurs aux moins expérimentés de s'intéresser de près à la discipline.

Quant à la réalité virtuelle, elle est de plus en plus utilisée par les clubs de foot professionnels par exemple, tant pour analyser les matches que pour s’entraîner en intérieur et en solo. D'autres technologies sont également exploitées dans ce milieu, comme des drones ou des VAR venant assister l'arbitre dans son travail.

Les objets connectés s'immiscent eux-aussi de plus en plus dans le secteur sportif. Regardez la place que prennent les produits et accessoires numériques dans les magasins de sports, montres connectées, GPS, ballons connectés, raquettes de tennis ou crosses de hockey connectées.

Des objets connectés pour améliorer les performances

Toute ces nouvelles technologies permettent d'améliorer les performances des sportifs grâce aux données qu'elles fournissent en temps réel. Il est possible de suivre et de surveiller ses performances et l'état de son métabolisme lors des entraînements afin de pouvoir faire des prouesses en période de compétition.

Les évolutions des objets connectés à internet vont rapidement permettre aux sportifs d'accroître leurs capacités physiques pour atteindre des performances non soupçonnées. Cette perspective n'est pas nouvelle : en 2016 déjà, un spécialiste du sport de l'université de Brighton, en Angleterre, annonçait que les données enregistrées par les objets connectés permettront, d'ici 2023, de réduire sous le seuil de deux heures le record du marathon (déjà réalisé par Eliud Kipchoge mais non homologué).

Le géant informatique IBM s'est déjà lancé dans cette bataille à la performance en proposant aux sportifs de haut niveau et aux grands clubs sportifs les services de son superordinateur Watson, afin d'exploiter l'intelligence artificielle pour améliorer les résultats. L'internet des objets pourrait être utilisé pour prévenir les blessures des sportifs en analysant les données numériques enregistrées et en alertant le sportif avant que ne survienne une blessure.

L'IoT, un coach sportif virtuel

L'Internet des Objets permet de coacher virtuellement les sportifs en regroupant l'ensemble des données collectées par les différents capteurs. Il suffit d'analyser ces diverses mesures, par exemple fréquence cardiaque, podomètre, GPS, pince Jolt (mesure des chocs et des coups), et de les rassembler afin de proposer au sportif une traçabilité et des conseils ciblés pour améliorer les performances.