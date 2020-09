Nouvelles Xbox : les boites se dévoilent

Microsoft continue de communiquer autour de ses prochaines Xbox et la sortie des machines devient un peu plus concrète avec la publication d'un cliché présentant les boites des consoles.

Les précommandes des prochaines Xbox seront lancées le 22 septembre prochain, mais en attendant, Microsoft nous dévoile déjà les boites des deux consoles.

Il sera ainsi impossible de se tromper de machine puisque les deux packagings affichent des designs bien différents.

Celui de la Xbox Series X met en avant la grille d'aération supérieure de la console et son halo vert, tandis que la boite de la Xbox Series S est plus centrée sur le cercle de ventilation de la machine.

On note que la boite de la Xbox Series X met en avant diverses mentions, notamment 4K à 120 FPS et l'architecture Velocity ainsi que l'intégration de 1 To de stockage en SSD. Rappelons que la Series X constitue le haut de gamme de la nouvelle génération de Xbox et qu'elle sera facturée 499,99€ et que la Xbox Series S sera proposée à 299,99€.