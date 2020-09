Xbox Series X et S : comparaison des fiches techniques

Microsoft aura pris son temps avant d'officialiser la Xbox Series S, qui se présente comme une console Next Gen qu'il est nécessaire de décrypter et qui pourrait, malgré les apparences, faire un véritable carton.

En présentant un peu rapidement sa Xbox Series S, Microsoft a interloqué une grande partie des joueurs : la machine partagerait une base processeur quasiment identique à la Series X mais serait en réalité 3 fois moins puissante ?

Les choses sont plus complexes que cela, et un tableau qui met côte à côte les fiches techniques des deux machines permet déjà d'entrevoir la stratégie, plutôt habile, de la marque américaine.

Ainsi, la Xbox Series S aura le même CPU que la X avec un fonctionnement légèrement sous-cadencé (-200 MHz), la partie GPU sera constituée des mêmes éléments à ceci près que la S disposera de 20 coeurs contre 52 pour la X, on comptera seulement 10 Go de RAM contre 16 pour la X, 512 Go de stockage en SSD Nvme gen 4 contre 1 To... Avec donc une puissance brute de "seulement" 4 TFLOPS contre 12,15 TFLOPS pour la Series X.

Rappelons que la Xbox One X affiche une puissance de 6 TFLOPS et que la PS4 Pro revendique 4,2 TFLOPS.

Mais voilà, il s'agit là de puissance brute et d'autres éléments permettront à la Xbox Series S de se montrer plus performante que les précédentes générations : notamment sa quantité de RAM, son SoC gravé en 7 nm qui dégagera moins de chaleur et donc une meilleure stabilité, ou encore un SSD en PCIe 4.0 qui réduira les temps de chargement.

Ce que vise la Xbox Series S, c'est avant tout les joueurs qui ne souhaitent pas forcément investir dans un écran 4K : pas besoin d'une débauche de puissance pour jouer en 1080P ou en upscalling 1440P. Idem pour ce qui est des jeux, la console misera sur le dématérialisé, qu'il s'agisse des achats numériques ou même du streaming.

Le tout combiné à un prix agressif de 299€, la Xbox Series S constitue une excellente surprise sur le marché : jamais une console nouvelle génération n'a été aussi abordable : avec ce prix, Microsoft se positionne au niveau de celui de la Switch de Nintendo, qui pourrait souffrir grandement de la concurrence, même si la Switch Lite est déjà là pour répondre aux joueurs moins fortnués.