Facebook : le portefeuille numérique Novi lancé sans la cryptomonnaie Diem

Le portefeuille numérique Novi (from Facebook) est timidement introduit avec un programme pilote et avec la cryptomonnaie Pax Dollar. Pas encore le Diem.

Facebook a débuté le déploiement de son application de portefeuille numérique Novi. Il se fait pour le moment dans le cadre d'un programme pilote aux États-Unis et au Guatemala.

Novi va permettre aux utilisateurs d'envoyer et recevoir de l'argent en utilisant le Pax Dollar (USDP) - une cryptomonnaie de type stablecoin - via des partenariats avec Paxos et Coinbase. Sur Novi, 1 USDP est égal à 1 dollar US.

" L'USDP est un stablecoin bien conçu qui fonctionne avec succès depuis plus de trois ans et qui possède d'importants attributs en matière de réglementation et de protection des consommateurs ", a déclaré David Marcus qui est en charge du groupe F2 (Facebook Financial).

Le Diem viendra pour Novi

Même si elle n'est pas totale, le choix du Pax Dollar est une petite surprise. L'introduction de Novi ne se fait en effet pas avec la cryptomonnaie Diem (stablecoin anciennement Libra) portée par l'association de même nom et poussée par Facebook.

" Notre soutien à Diem n'a pas changé. […] Nous avons l'intention de faire migrer Novi vers le réseau de paiement Diem dès l'obtention de l'approbation des autorités réglementaires ", souligne David Marcus.

" Au-delà du programme pilote, notre modèle économique est clair. Nous sommes un challenger dans le domaine des paiements. Nous offrirons des paiements gratuits de personne à personne en utilisant Novi. Une fois que nous aurons une base solide de clients, nous proposerons des paiements moins chers aux commerçants et feront des bénéfices sur les services aux commerçants. "