Internet fixe : Orange en tête sur les débits et la latence selon nPerf

nPerf diffuse son baromètre semestriel des connexions internet fixes en France métropolitaine et voit Orange dominer d'une courte tête devant Free.

Dans son baromètre des connexions internet fixes en France métropolitaine sur le premier semestre 2020, nPerf observe tout d'abord une montée des débits moyens avec une valeur de 119 Mb/s pour le débit descendant, en progression de 26% par rapport à la même période l'an dernier.

Le débit montant progresse encore plus fort, de 39%, atteignant 77 Mb/s, et nPerf attribue ces évolutions à la proportion grandissante de migrations vers les offres fibre. sur les 5 millions environ de tests de débit réalisés (dont 1 million environ concernant la fibre), c'est l'opérateur Orange qui se maintient en première place avec un score de 140 425 nPoints, mais suivi de près par Free avec 136 435 nPoints.

L'opérateur historique est crédité d'un débit descendant moyen de 125 Mb/s (toutes connexions confondues), en hausse de 24% sur un an. Free (122,4 Mb/s en moyenne) et SFR (112 Mb/s en moyenne) ont aussi vu les débits progresser de plus de 20 Mb/s tandis que Bouygues n'améliore son débit moyen que de 12 Mb/s, pour une valeur moyenne de 100,77 Mb/s.

Sur les temps de latence, Orange tire aussi son épingle du jeu avec une moyenne à 26,51 ms, suivi par Free (28,79 ms) et Bouygues Telecom (29,83 ms) tandis que SFR est à la traîne (35,43 ms).

Sur la fibre FTTH, c'est Free qui assure les meilleurs débits descendants moyens avec 479 Mb/s, suivi de SFR (425,10 Mb/s). Orange, en proposant le meilleur débit montant et la plus faible latence, parvient tout de même à prendre la tête du classement des opérateurs.

