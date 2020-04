nPerf : le confinement impacte les réseaux mobiles, pas les réseaux fixes

Avec le confinement, les réseaux fixe et mobile sont fortement sollicités pour se divertir ou s'informer comme pour télétravailler. Le spectre d'un effondrement des réseaux sous l'afflux des connexions et des contenus (streaming vidéo notamment) s'est éloigné tandis que s'installe une nouvelle routine des usages encadrée par des messages de prévention (privilégier la connexion fixe et le WiFi pour des usages lourds, répartir les téléchargements sur les heures creuses...).

S'appuyant sur les centaines de milliers de tests pour les réseaux mobiles et les millions de tests pour les réseaux fixes, nPerf publie un état des lieux des réseaux sur le premier trimestre et les conséquences induites par le confinement.

Pour les réseaux mobiles, on note un léger affaiblissement des performances chez la plupart des opérateurs mobiles (notamment chez Free et en partie chez Orange, ce dernier restant au-dessus de la moyenne) du côté de la navigation Web mais sans impact majeur sur la qualité de connexion.

du côté des réseaux fixes, les performances sont restées stables malgré l'explosion des usages vidéo et du télétravail, avec même dans certains cas une amélioration de la qualité, vraisemblablement du fait des capacités supplémentaires et des mises en priorité de certains usages.

Les débits descendants se sont maintenus ou ont même augmenté chez certains opérateurs. Même chose du côté des abonnés fibre qui ont pu profiter d'une qualité de connexion maintenue dans le temps, avant et après confinement.

nPerf salue donc les efforts des opérateurs pour maintenir la qualité de service de leurs réseaux fixe / FTTH comme mobile dans cette période difficile "et malgré une situation inédite" à laquelle il a fallu s'adapter en urgence.