Un étrange nuage allongé repéré sur Mars

Un long nuage a été repéré les 17 et 19 juillet derniers par la caméra de surveillance visuelle qui est attachée à Mars Express, un satellite envoyé en orbite autour de Mars en 2004.

Ces images ont été rendues possibles grâce à l'orbite elliptique de Mars Express qui a été programmée et aux caméras de surveillance visuelle de Mars.

Les nuages sont récurrents sur Mars. Ils apparaissent chaque année au-dessus d'Arsia Mons, un volcan de 20 kilomètres de haut situé près de l'équateur martien. Le nuage en question ressemble à un panache volcanique, mais il n’est associé à aucun type d’activité volcanique. Composé d’eau, le nuage se pose le long de la pente sous le vent du volcan, c’est-à-dire du côté qui ne fait pas face aux vents dominants. Le nuage allongé d'Arsia Mons, ou AMEC (Arsia Mons Elongated Cloud), comme on l'appelle, peut atteindre une longueur d'environ 1 800 km. Incroyablement, il peut devenir assez grand pour être repéré par des télescopes sur Terre, selon l'agence spatiale européenne.

AMEC se forme chaque année au moment du solstice sud de la planète, qui est l'équivalent martien du solstice d'hiver sur Terre. Le nuage se forme tôt le matin, s'accumule au cours des prochaines heures, puis se dissipe rapidement. Ce cycle météorologique de naissance et de mort dure généralement environ 80 jours. Le dernier cycle AMEC a eu lieu il y a deux ans. Les observations précédentes ont été menées par Mars Express en 2015, 2012 et 2009. Les saisons sur Mars durent deux fois plus longtemps que sur Terre, car une année sur Mars dure 687 jours terrestres, d'où les longs délais entre les cycles annuels AMEC.

La formation de ces nuages d'eau pourrait avoir quelque chose à voir avec la quantité de poussière présente dans l'atmosphère martienne, mais les scientifiques ont beaucoup à apprendre sur ces gigantesques nuages allongés, comme quand ils sont apparus pour la première fois et pourquoi ils se forment si tôt le matin. Mars n’est pas la seule planète avec des nuages intrigants. Les formations atmosphériques de Jupiter sont encore plus frappantes, avec des tourbillons et des rebondissements fascinants.