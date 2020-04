Nubia Red Magic 5G : 579€ seulement pour ce smartphone gaming avec écran 144Hz et Snapdragon 865 !

Alors que les prix ne cessent de s'envoler pour les smartphones haut de gamme équipés du surpuissant Soc Snapdragon 865, qu'il s'agisse des récents Xiaomi Mi 10 / 10 Pro, Samsung Galaxy S20 ou encore du OnePlus 8 / 8 Pro tous à plus de 900 € (voir notre bon plan sur le OnePlus 8 à 584 € !), Nubia nous propose son Red Magic 5 à seulement.. 579 € !



Pour rappel, le Nubia Red Magic 5G dispose du SoC Snapdragon 865 de Qualcomm associé à jusqu'à 16 Go de RAM LPDDR5 et jusqu'à 256 Go de stockage (UFS 3.0). Il dispose d'un écran AMOLED FHD+ (2340 x 1080 pixels) de 6,65 pouces avec taux de rafraîchissement de 144 Hz et un taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz.

Un capteur photo à l'avant est de 8 mégapixels et le lecteur d'empreintes digitales est sous l'écran. À l'arrière, c'est un triple capteur photo avec module principal de 64 mégapixels, ultra grand angle de 8 mégapixels et macro de 2 mégapixels.



Le Nubia Red Magic 5G dispose de touches sensitives sur une tranche et un connecteur pour l'ajout d'accessoires. Le système de refroidissement ICE 3.0 associe ventilateur et refroidissement liquide, ainsi qu'un un gel spécifique et des couches de graphite pour accélérer l'évacuation de la chaleur.

L'appareil embarque une batterie de 4500 mAh avec charge rapide 55 W. Bien évidemment, le smartphone est 5G grâce au modem Snapdragon X55 qui accompagne le SoC Snapdragon 865. De nombreux accessoires sont également en vente.

Le Nubia Red Magic 5G est disponible dès à présent à l'achat sur le site officiel de la marque à seulement 579 € en version 8+128 Go et 649 € en version 12+256 Go (version internationale avec support du français) pour ce surpuissant smartphone qui pourrait bien voler la vedette aux OnePlus et autres Xiaomi avec cet excellent rapport qualité vs prix qui pourrait faire de lui le flagship killer de l'année 2020.