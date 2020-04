Bon plan : l'iPhone XS à 660 € chez Cdiscount, mais aussi OnePlus 8 à 584 €, Mi 10, Redmi Note 9S...

Le bon plan du jour concerne Apple avec son iPhone XS qui est doté d'un affichage 5,8 avec encoche pour loger la reconnaissance faciale avancée Face ID et un double capteur 12 + 12 mégapixels au dos avec zoom optique et capacités de réalité augmentée grâce à ARKit 2.0. Il possède également un SoC Apple A12 Bionic gravé en 7 nm.

Alors que Darty propose encore l'iPhone XS 64 Go à 849 €, la bonne affaire du jour concerne Cdiscount avec un prix canon de 660 € pour la version 64 Go en coloris gris sidéral !

A noter d'autres promotions intéressantes avec notamment le OnePlus 8 chez Rakuten avec une offre canon et un tarif de seulement 584,99 € pour la version 128 Go en coloris noir ou vert. Et si vous préférez la version 256 Go elle est affichée à 729 € en vert et 735 € en noir, ou encore les OnePlus 7 Pro et 7T chez Gearbest :

mais aussi :