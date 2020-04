Nubia Red Magic 5G : le smartphone gaming avec écran 144 Hz en précommande

La marque Nubia (dans le giron de ZTE) a déjà fait les présentations avec son smartphone gaming Nubia Red Magic 5G dont la commercialisation a débuté en Chine le mois dernier. À l'international, elle débutera le 21 avril prochain à partir de 579 €.

Depuis hier et jusqu'à cette date du 21 avril, le Nubia Red Magic 5G profite d'une forme de précommande. En achetant un RedMagic 5G Blueprint pour 5,79 €, celui-ci se transformera en bon d'achat de 30 € qui pourra être utilisé lors de l'achat du smartphone.

Tous les jours, ce sont 100 bons de précommande qui sont mis à disposition. Il pourra en outre atteindre une valeur de 50 € pour quatre personnes qui seront choisies au hasard. Les détails de cette campagne sont disponibles sur le site de la marque pour l'Europe.



Le Nubia Red Magic 5G profite pour rappel du SoC Snapdragon 865 de Qualcomm associé à jusqu'à 16 Go de RAM LPDDR5 et jusqu'à 256 Go de stockage (UFS 3.0). Il dispose d'un écran AMOLED FHD+ (2340 x 1080 pixels) de 6,65 pouces avec taux de rafraîchissement de 144 Hz et un taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz.

Un capteur photo à l'avant est de 8 mégapixels et le lecteur d'empreintes digitales est sous l'écran. À l'arrière, c'est un triple capteur photo avec module principal de 64 mégapixels, ultra grand angle de 8 mégapixels et macro de 2 mégapixels.



Le Nubia Red Magic 5G dispose de touches sensitives sur une tranche et un connecteur pour l'ajout d'accessoires. Le système de refroidissement ICE 3.0 associe ventilateur et refroidissement liquide, ainsi qu'un un gel spécifique et des couches de graphite pour accélérer l'évacuation de la chaleur.

L'appareil embarque une batterie de 4500 mAh avec charge rapide 55 W. Bien évidemment, le smartphone est 5G grâce au modem Snapdragon X55 qui accompagne le SoC Snapdragon 865.