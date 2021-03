Nubia Red Magic 6 / 6 Pro : les smartphones gaming avec un écran 165 Hz et de la charge 120W

La marque Nubia fait partie des fabricants proposant des smartphones gaming premium embarquant des fonctionnalités mobiles avancées. Elle dévoile ses nouveaux modèles sous la forme de la série Red Magic 6 composée d'un modèle standard et d'une version Pro se distinguant par la quantité de RAM embarquée et les finitions.

La gamme propose un bel affichage 6,8 pouces FHD+ AMOLED avec un rafraîchissement d'écran de 165 Hz et un échantillonnage tactile de 300 Hz. Il offre une compatibilité de 100% avec l'espace colorimétrique DCI-P3 et occupe plus de 91% de la face avant.

A bord, c'est bien sûr un SoC Snapdragon 888 qui est présent avec 8 à 12 Go de RAM LPDDR5 pour le Red Magic 6 et 12 à 16 Go de RAM pour le Red Magic 6 Pro, et même jusqu'à 18 Go de RAM pour la version Pro Special Edition, et de 128 à 512 Go de stockage en UFS 3.1.

Les smartphones profitent d'une solution de refroidissement avancée muti-couches combinant cuivre, graphène, pâte thermique mais aussi ventilateur ! Ils sont également dotés de fonctionnalités spéciales optimisant le fonctionnement pour le gaming et de touches supplémentaires sur les tranches.

Le Red Magic 6 embarque une batterie de 5050 mAh tandis que le Red Magic 6 Pro propose une batterie de 4500 mAh mais les deux exploitent une charge (très) rapide de 120W permettant d'atteindre 50% en 5 minutes seulement.

A l'arrière, la série Red Magic 6 propose un triple capteur photo avec module principal de 64 megapixels, ultra grand angle 8 megapixels et capteur macro 2 megapixels, le tout capable de filmer en 4K.

Du côté des prix, le Red Magic 6 est annoncé avec 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de mémoire pour des prix allant de 3799 yuans (488 €) à 4399 yuans (565 €).

Le Red Magic 6 Pro est proposé avec 12 ou 16 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage à des tarifs allant de 4399 yuans (565 €) à 5299 yuans (680 €).

Enfin, le Red Magic 6 Pro Special Edition est annoncé à 5599 yuans (719 €) en 16 / 256 Go ou à 6599 yuans (847 €) avec une impressionnante configuration de 18 Go de RAM et 512 Go de stockage.