Nubia Red Magic 6S Pro : le smartphone gaming passe au Snapdragon 888+

La marque Nubia du fabricant chinois ZTE met à jour son smartphone gaming RedMagic 6 lancé en début d'année en annonçant le RedMagic 6S Pro qui reprend le même design et l'essentiel des caractéristiques tout en proposant le nouveau SoC Snapdragon 888+ avec son coeur Prime capable de grimper à quasiment 3 GHz.

Extérieurement, le nouveau smartphone change peu et propose toujours un affichage 6,78 pouces FHD+ AMOLED avec rafraîchissement 165 Hz et un échantillonnage tactile de 720 Hz.

Pour épauler le SoC, Nubia propose un système de refroidissement spécifique ICE7.0 multi-couches avec ventilateur intégré. On trouvera jusqu'à 18 Go de RAM LPDDR5 et 512 Go de stockage en UFS 3.1.

Un triple capteur photo est présent à l'arrière avec un module 64 megapixels associé à un ultra grand angle de 8 megapixels et un capteur macro 2 megapixels, tandis qu'un capteur 8 megapixels est présent à l'avant pour les selfies.

Le Red Magic 6S Pro est compatible 5G, WiFi 6 / 6E et Bluetooth 5.1 pour les connectivités sans fil. Il embarque une prise jack 3,5 mm et un module NFC pour les échanges sans contact.

Redmagic 6S Pro avec coque transparente

Tournant sous Android 11, le smartphone propose une surcouche RedMagic OS 4.0 avec des fonctions spéciales pour optimiser la partie gaming. On trouve toujours des touches latérales et la batterie de 4500 mAh profite d'une charge rapide 120W.

Ce beau bébé de plus de 200 g et un peu plus de 9 mm d'épaisseur est proposé avec une coque en coloris noir ou blanc à des tarifs allant de 3999 yuans à 4799 yuans (520 € à 626 € environ).

Il sera aussi proposé avec une coque transparente à des tarifs entre 4499 yuans et 6399 yuans (587 €à 835 €, la version la mieux dotée avec 18 Go de RAM), avec des ventes démarrant en Chine le 9 septembre, en attendant un vraisemblable lancement international.