Nubia RedMagic 6S Pro : le nouveau smartphone gaming en approche

La marque Nubia propose depuis plusieurs années une série de smartphones gaming exploitant les dernières technologies mobiles et les meilleurs SoC du moment.

Après avoir dévoilé les Redmagic 6 et 6 Pro au printemps dernier, la firme prépare une évolution légère RedMagic 6S dont elle commence à faire le teasing, signalant une annonce officielle sous peu.

Dans un teaser diffusé sur son compte Weibo, elle évoque un futur Redmagic 6S Pro pour lequel elle met en avant le ventilateur RGB et le système de refroidissement ICE 7.0 (contre ICE 6.0 pour le RedMagic 6) multi-couches.

C'est lui qui doit garder au frais le SoC Snapdragon 888+ qui sera sans doute au coeur de la nouvelle série et accroissera légèrement les performances des smartphones.

La nouvelle gamme RedMagic 6S de Nubia devrait être dévoilée le 6 septembre prochain. Les teasers devraient en dire plus d'ici là. Elle ne devrait pas trop dévier de la série Redmagic 6 qui, pour mémoire, propose un affichage 6,8 pouces AMOLED FHD+ avec un haut taux de rafraîchissement et faible latence, et une batterie de 5050 mAh avec charge rapide 66W.