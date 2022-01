Nubia RedMagic 7 : le smartphone gaming promet une grosse configuration avec charge 165W

Le smartphone Nubia RedMagic 7 viendra renouveler l'offre de smartphones gaming de la marque soutenue par ZTE et les premières informations suggèrent qu'il aura du répondant.

On sait déjà qu'il utilisera le SoC premium de Qualcomm et il se murmure qu'il aurait droit à une charge très rapide de 165W qui ne demanderait qu'une dizaine de minutes pour une charge complète.

Son passage par la certification de la TENAA chinoise permet de compléter les caractéristiques. Le smartphone devrait être imposant avec 9,5 mm d'épaisseur et un poids de 215 g, tout en proposant un affichage 6,8 pouces OLED FHD+ avec lecteur d'empreintes sous l'écran.

Nubia RedMagic 6S Pro

On trouvera donc un SoC Snapdragon 8 Gen 1 à bord avec des configurations mémoire en 8, 12 ou 16 Go de RAM et 128, 256 ou 512 Go de stockage. Une solution de refroidissement permettra de maintenir le matériel au frais durant les longues sessions de jeu.

Pour la partie photo, un triple capteur sera de la partie avec un module principal de 64 megapixels. Le RedMagic 7 devrait embarquer directement Android 12 et semble disposer d'une double batterie de 2190 mAh, suggérant une capacité totale de 4500 mAh environ, avec la charge 165W.