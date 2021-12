Nubia RedMagic 7 : le smartphone gaming avec charge rapide 165W !

La marque Nubia fait partie des premiers fabricants préparant un smartphone doté du nouveau SoC Snapdragon 8 Gen 1. le modèle RedMagic 7 devrait renouveler la série de smartphones gaming après le Redmagic 6S Pro sous Snapdragon 888+.

Les caractéristiques ne sont pas encore connues mais un document du certificateur chinois 3C indique qu'il portera la numéro de série NX679J mais aussi que le smartphone devrait offrir une puissante charge rapide de 165W.

RedMagic 6S Pro

Ce serait une nouvelle progression par rapport à la charge 120W proposée sur la série RedMagic 6 mais le document ne dévoile si la batterie aura une capacité différente par rapport aux 4500 mAh du modèle actuel.

Le RedMagic 7 avait déjà été repéré dans les listings du Bluetooth SIG pour sa compatibilité Bluetooth 5.2 logique avec le SoC premium de Qualcomm.

Le smartphone devrait reprendre une partie des caractéristiques de la version 6S Pro et l'on peut sans doute déjà s'attendre à un affichage AMOLED avec rafraîchissement 165 Hz, un solide mécanisme de refroidissement pour la puce Snapdragon 8 Gen 1 avec 16 Go de RAM et une compatibilité 5G avancée.