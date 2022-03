Nubia RedMagic 7 : le smartphone gaming passe à Snapdragon 8 Gen 1

Le Nubia RedMagic 7 constitue la nouvelle évolution du smartphone gaming avec le passage à Snapdragon 8 Gen 1 et toujours tout pour le jeu.

Annoncé mi-février, le RedMagic 7 de la marque Nubia (ZTE) s'empare du SoC Snapdagon 8 Gen 1 de Qualcomm pour assurer une expérience de jeu optimale. Avec un grand affichage AMOLED 6,8 pouces FHD+ offrant un rafraîchissement d'écran de 165 Hz et une batterie de 4500 mAh avec charge rapide 120W, il offre une solide configuration pour profiter des jeux mobiles Android les plus exigeants.

Sur le salon MWC 2022 de Barcelone, c'est la version avec coque transparente qui était en exposition et dévoilait ses charmes. Le smartphone embarque un nouveau système de refroidissement ICE 8.0 et dispose d'un ventilateur qui, sur cette version, est visible et paré de couleurs RGB.

Avec un peu moins de 10 mm d'épaisseur, le smartphone conserve une prise en main agréable grâce à l'arrondi de la coque tout en étant raisonnablement pesant, à 215 g, pour un appareil de cette catégorie.

On trouvera des touches supplémentaires sur l'une des tranches et un switch pour activer directement les fonctions gaming.

Son fonctionnement est paramétrable dans les réglages via l'interface Redmagic 5.0 portée sur Android 12. On retrouve également dans l'interface un avatar féminin que l'on pourra afficher sur l'écran d'accueil.

La partie photo ne révolutionnera pas le genre avec un module 8 megapixels à l'avant et un triple capteur photo arrière composé d'un module principal de 64 megapixels, d'un ultra grand angle de 8 megapixels et d'un capteur macro 2 megapixels, soit un ensemble plutôt retrouvé en milieu de gamme.

Sa force est ailleurs, dans ses performances et son système de refroidissement permettant de longues sessions de jeu sans surchauffe. Sur la version "transparente", outre l'évent laissant s'évacuer la chaleur et le ventilateur RGB dont il est précisé qu'il est capable d'atteindre 20 000 rpm, on trouvera la représentation stylisée du Snapdragon 8 Gen 1, histoire de savoir à qui l'on a affaire.

Poour les joueurs assidus qui auront besoin d'un refroidissement supplémentaire, Nubia propose plusieurs accessoires à apposer sur la coque, dont un système à double ventilateur qui évacuera plus intensément la chaleur.

Le RedMagic 7 dépasse le million de points sur le benchmark AnTuTu et ne craindra pas les jeux les plus exigeants, avec les réglages poussés au maximum. Pour l'autonomie, il ne faudra sans doute pas trop espérer voir le smartphone tenir dans la durée mais la charge filaire particulièrement rapide est là pour combler cette insuffisance.

Pour le moment annoncé en Chine à des tarifs allant de l'équivalent de 540 € à 760 € HT, le RedMagic est en approche du marché européen.