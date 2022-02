Nubia RedMagic 7 et 7 Pro : le smartphone gaming avec charge rapide 135W

A son tour, la marque Nubia met à jour sa gamme de smartphones gaming et annonce une série RedMagic 7 utilisant le dernier SoC premium de Qualcomm et profitant d'une charge filaire très rapide.

Deux modèles sont annoncés : le RedMagic 7 et le RedMagic 7 Pro. Si les deux versions exploitent un SoC Snapdragon 8 Gen 1, le second ajoute la fameuse puce Red Core 1 chargée de la gestion de certaines fonctions gaming.

Elle gère ainsi les touches latérales et leur sensibilité portée à 500 Hz pour un temps de réponse immédiat, l'éclairage RGB au dos du smartphone ou encore certaines fonctions audio.

Le SoC est maintenu à température par un nouveau système de refroidissement ICE 8.0 armé de neuf couches de dissipation thermique et d'un ventilateur RGB pouvant tourner jusqu'à 20 000 tours/mn.

L'affichage est de type AMOLED avec une diagonale de 6,8 pouces et une résolution FHD+ avec un rafraîchissement d'écran de 165 Hz pour le RedMagic 7 et de 120 Hz pour la version Pro.

Cette dernière dispose en outre d'un capteur photo placé sous l'écran, laissant une dalle immaculée.

Côté batterie, on trouve une capacité de 4500 mAh et une charge rapide de 120W pour le RedMagic 7, tandis que la version Pro grimpe à 5000 mAh avec une ébouriffante charge de 135W qui assurera une charge complète en 15 minutes seulement. Elle sera livrée avec un chargeur GaN de 165W, d'où la confusion initiale avec sa capacité de charge.

Pour la photo, un triple capteur est présent avec un module principal de 64 megapixels, un ultra grand angle de 8 megapixels et un capteur macro de 2 megapixels, soit une configuration assez standard.

On notera la présence d'Android 12 à bord avec la surcouche RedMagic OS 5.0 et ses fonctions spécial gaming.

Plusieurs configurations mémoire seront proposées. Pour le RedMagic 7, cela va de 8 à 12 Go de RAM et 128 / 256 / 512 Go de stockage pour des tarifs allant de 3899 yuans à 5499 yuans, soit de 540 à 760 € HT environ.

Côté RedMagic 7 Pro, la RAM va de 8 à 18 Go et le stockage s'étage en 128 / 256 / 512 Go et même jusqu'à 1 To, avec des tarifs allant de 4799 yuans à 7499 yuans (666 à 1040 € HT environ), avec une disponibilité qui débutera en mars.