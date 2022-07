RedMagic 7S Pro : le smartphone gaming revient avec un truc en Plus

Annoncée en début d'année, la série RedMagic 7 de Nubia s'offre une évolution légère représentée par le RedMagic 7S Pro profitant du dernier SoC Qualcomm du moment.

Le nouveau smartphone gaming conserve l'essentiel de la fiche technique avec un affichage 6,8 pouces AMOLED FHD+ 120 Hz et échantillonnage tactile de 920 Hz pour une luminosité maximale de 600 nits.

A bord, c'est donc le SoC Snapdragon 8+ Gen 1 qui prend place avec toujours une grosse solution de refroidissement ICE 10.0 composée de 10 couches de matériaux extirpant la chaleur du SoC et d'un ventilateur pouvant atteindre 20 000 RPM que l'on peut voir dans la coque transparente avec son illumination RGB.

Tout pour le gaming

En plus de maintenir le SoC au frais, le smartphone intègre une batterie de 5000 mAh avec charge rapide 65W.

A l'arrière, un bloc photo centré comprend un module principal 64 megapixels, un ultra grand angle de 8 megapixels et un capteur macro de 2 megapixels.

Le capteur à selfies est de 16 megapixels mais vous ne le verrez pas car il est caché sous l'écran et il rejoint ainsi le petit club de l'UDC (Under Display Camera).

Smartphone pour jouer, le RedMagic 7S Pro comprend des gâchettes latérales et supporte le WiFi 6E, Bluetooth 5.2 et le NFC, avec les atouts du Snapdragon Elite Gaming pour optimiser les connexions et maintenir le framerate.

Il faudra compter 779 € pour la version 12 Go RAM / 256 Go et 949 € pour profiter de la configuration 18 Go RAM / 512 Go.